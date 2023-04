© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier danese Mette Frederiksen si è congratulata con il leader del Partito di coalizione nazionale (Kok), Petteri Orpo, per la vittoria alle elezioni in Finlandia. "Non vedo l'ora di continuare la forte cooperazione tra Finlandia e Danimarca, anche "come alleati nella Nato". (Sts)