Imprese: domani in Senato premiazione di "Legalità&Profitto", riconoscimento a Pmi italiane oneste e vincenti

- Anche quest’anno viene assegnato il premio ideato e organizzato dalla testata Economy in collaborazione con la società di mediazione creditizia Nsa e Rsm. Un riconoscimento nazionale riservato alle piccole e medie imprese (dai 2 ai 500 milioni di fatturato) che abbiano ottenuto il "rating di legalità" e, insieme, abbiamo avuto nel 2022 i bilanci migliori sotto il duplice profilo della redditività e della solidità. "Legalità e Profitto Economy - Nsa Award" è dunque un premio, patrocinato dal Senato della Repubblica, che distingue le imprese oneste e vincenti, selezionate in base a dati pubblici e criteri oggettivi. Imprese che stanno sul mercato da protagoniste ma senza derogare al più rigoroso rispetto delle leggi. La cerimonia di consegna dei diplomi alle aziende si svolgerà domani, 5 aprile, alle ore 10 a Roma in Senato, nella sala Capitolare presso il Chiostro di Santa Maria sopra Minerva a Piazza della Minerva. L’evento verrà aperto dai saluti istituzionali di Antonio De Poli, senatore questore e dalla lettura di un messaggio di apprezzamento che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha fatto pervenire a Economy. (segue) (Rin)