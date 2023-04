San Siro: Sala, su La Maura Milan porti progetto chiaro e ben fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Milan ufficializzi le sue intenzioni sullo Stadio negli spazi de "La Maura" e presenti un "progetto chiaro e ben fatto". Sono queste le richieste, così come le ha riferite il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del centenario dell'Università degli Studi di Milano, che il primo cittadino ha rivolto al rpsidente del Milan, Paolo Scaroni. "Il Comune - ha spiegato Sala - non può gestire amministrativamente due progetti. Se vogliono andare su un progetto diverso devono darci una comunicazione ufficiale che lasciano il progetto e il procedimento aperti" e poi, vorrei sapere se "rimarrà un grande parco, come sarà, se sarà pubblico o privato". Rispondendo a chi gli ha chiesto se ci sarà un prossimo incontro con la dirigenza rossonera Sala ha replicato che "non l'abbiamo ancora fissato, ma penso che in questi giorni ci vedremo perché loro su questo tema spingono, lo capisco". "Io sono nella situazione che devo parlare con loro ma anche con l'Inter - ha concluso il sindaco - per cui capire che tempi ha il Milan per me è importante. L'Inter conferma la sua idea di rimanere sul vecchio progetto, mettere d'accordo tutti è difficile".(Rem)