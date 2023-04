G20: India, gruppo di lavoro sul turismo si concentra su sviluppo settore e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda riunione del gruppo di lavoro del G20 sul turismo sotto la presidenza dell’India, tenutasi a Siliguri e Darjeeling, nello Stato del Bengala Occidentale, si è conclusa dopo tre giorni di dibattito (1-3 aprile) sui cinque temi prioritari indicati dal governo indiano: il turismo verde; la digitalizzazione; lo sviluppo delle competenze; le micro, piccole e medie imprese; la gestione delle destinazioni. Lo riferisce un comunicato della presidenza. I lavori sono stati aperti dal ministro del Turismo, della cultura e dello sviluppo del Nord-est, Gangapuram Kishan Reddy, che ha ribadito l’impegno dell’India per la crescita del settore turistico all’insegna della responsabilità e della sostenibilità. I delegati, in rappresentanza di Stati membri, Paesi ospiti e organizzazioni internazionali, si sono concentrati sulla possibilità di elaborare una “roadmap” per collegare il turismo e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Inoltre, hanno condiviso esperienze e pratiche virtuose dei rispettivi Paesi. (segue) (Inn)