Spagna: Tajani, con presidenza Consiglio Ue il Paese avrà un ruolo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la presidenza della Spagna del Consiglio dell’Unione europea, il Paese avrà un ruolo importante e “primario per l’interesse dell’Europa”. Lo ha affermato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in una conferenza stampa all’Associazione della Stampa Estera in Italia, secondo cui tale ruolo riguarderà sia il fascicolo migranti sia per l’adesione dei Paesi dei Balcani occidentali. “Siamo amici della Spagna”, ha poi affermato il vicepremier, facendo riferimento ai rapporti di amicizia tra i due popoli e Paesi, a prescindere dal governo in carica. “Ci può essere un governo di sinistra o di centro destra, ma non cambia nulla nei rapporti con la Spagna con cui condividiamo problemi quali l’immigrazione”, ha affermato Tajani, aggiungendo: “Siamo d’accordo sul sostegno alle piccole e medie imprese e abbiamo una presenza comune in America Latina, dove possono lavorare insieme, senza lasciare l’area all’influenza russa o cinese”.(Res)