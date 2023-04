Ucraina: ministero Esteri Cina, Ue agisca con decisione per porre fine alle ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non è parte in causa nella crisi in Ucraina e si aspetta che Bruxelles compia "passi decisi" per il conseguimento della pace e della stabilità a lungo termine in Europa. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, durante la conferenza stampa odierna, dopo che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha invitato Pechino a rivestire un "ruolo costruttivo" sul dossier e ad esercitare la sua influenza per porre fine all'invasione russa. "La Cina non è parte della crisi ucraina. Pechino è una convinta sostenitrice e un'attiva promotrice di una risoluzione pacifica della crisi. Le autorità cinesi sono disposte a dialogare con le controparti europee per raggiungere questo obiettivo, e si aspettano che Bruxelles dimostri indipendenza strategica e saggezza politica, compiendo passi decisi per il conseguimento di pace e stabilità a lungo termine in Europa", ha dichiarato la portavoce. (Cip)