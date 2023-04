Migranti: Mattarella, mondo è comunità interconnessa, serve impegno e iniziativa nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il mondo è diventato una comunità, sempre più interconnessa e raccolta al suo interno”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Ferrara per la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022/2023 dell'Università degli Studi della città. “La rettrice ha ricordato le lotte e le sofferenze delle donne e in Afghanistan e Iran. Non è un pensiero a Paesi diversi e lontani - ha rimarcato -, è una sottolineatura della mancanza di diritti di persone che appartengono alla nostra stessa comunità mondiale, sempre più stretta e correlata al suo interno”. “Tra 20-30 anni l’Africa - ha proseguito il capo dello Stato - avrà una popolazione che sarà 3-4 volte quella dell'intera Europa” e questo “è uno scenario che va affrontato, uno scenario nuovo che richiede impegno, studio applicazione e un'iniziativa nuova”. (Rin)