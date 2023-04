Pavia: Fracassi, capitale della cultura d’impresa occasione di rilancio e promozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pavia capitale della cultura d'impresa "auspico che sia un'occasione di rilancio e di promozione per i nostri imprenditori. Le micro, le piccole, le medie e le grande imprese affrontano sfide difficili tutti i giorni, noi dobbiamo comprendere come adoperare le risorse nella maniera migliore possibile". Lo ha dichiarato il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, all'inaugurazione di "Pavia Capitale della Cultura d'Impresa", in corso nell'Aula Magna dell'Università di Pavia. "La tradizione e l'innovazione sono gli ingredienti, insieme all'ecologia e alla digitalizzazione - ha proseguito Fracassi - Dalle ferite territoriali rinascono opportunità e la città di Pavia lo dimostra. La sostenibilità sarà la grande protagonista di tutti i progetti. Vogliamo creare un brand unico che sappia rigenerare il valore della città anche a livello turistico. Ogni scelta avrà cuore, coraggio, determinazione e lungimiranza", ha concluso Fracassi. (Rem)