Cina-Australia: Pechino condanna restrizioni all'uso di TikTok, inoltrata protesta a Canberra

- La Cina condanna le restrizioni all'uso dell'applicazione TikTok in Australia e ha inoltrato una formale protesta al governo di Canberra. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, durante la conferenza stampa odierna. "La Cina ritiene che le questioni relative alla sicurezza dei dati non dovrebbero essere strumentalizzate per generalizzare il concetto di sicurezza nazionale, così come non si dovrebbe abusare del potere statale per reprimere in modo irragionevole le aziende di altri Paesi. Invitiamo l'Australia a rispettare seriamente le regole dell'economia di mercato e i principi della concorrenza leale, nonché a garantire alle aziende cinesi un ambiente commerciale equo, trasparente e non discriminatorio", ha aggiunto la portavoce. (segue) (Cip)