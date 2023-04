Egitto: ministro Tajani, continueremo a chiedere collaborazione sul caso Regeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha avuto sempre una posizione ferma sul caso legato all’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore triestino ucciso in Egitto nel 2016. Lo ha affermato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in una conferenza stampa all’Associazione della Stampa Estera in Italia. “Abbiamo chiesto al governo egiziano maggiore collaborazione" e questo "ha risposto che avrebbe eliminato gli ostacoli presenti”, ha dichiarato il vicepremier, aggiungendo: “Non cambieremo la nostra posizione sul rispetto dei diritti umani e sulla loro tutela”. “Vorrei che si indagasse anche su altre realtà”, ha poi dichiarato.(Res)