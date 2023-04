Sardegna: Distretto rurale Barbagia investe sui giovani con innovativi percorsi di apprendimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva in Barbagia un nuovo progetto europeo pensato e studiato per i giovani, in particolare per i ragazzi che non studiano, non lavorano, non cercano una occupazione ma che vogliono però aprirsi alla conoscenza tramite l’esperienza all’estero, perfezionare la lingua, sperimentare nuovi percorsi di apprendimento. St.Or.I.E acronimo di Strategy Organization Implementation Empowerment, nasce grazie alla collaborazione tra il Distretto Rurale della Barbagia, L&P e Liceul Ioan Slavici, un istituto formativo della Romania. Il progetto finanziato all’interno del Programma Erasmus +, si svolgerà sia nel territorio dell’Unione Comuni Barbagia (Tiana, Sarule, Ovodda, Oniferi, Ollolai, Olzai, Gavoi, Lodine) e in Romania, a Timisoara e nelle sue aree rurali. Ha una durata di 18 mesi e coinvolgerà 10 giovani tra i 16 e i 21 anni. Sarà lo strumento con il quale costruire non solo uno scambio di esperienze con giovani romeni ma lascerà agli stessi giovani e ai due territori un bagaglio culturale fatto di capacità digitale e linguistica utile per facilitare altre tipologie esperienziali o lavorative future. (segue) (Rsc)