Sardegna: Distretto rurale Barbagia investe sui giovani con innovativi percorsi di apprendimento (2)

- Il territorio della Barbagia di Ollolai avvia quindi il terzo progetto in collaborazione con L&P, e dopo i progetti Demetra (Dare e Monitorare Ettari di Terra Realizzando Agricoltura) realizzato nell’orto botanico del Comune di Ollolai e Mitra (Mischiare Tradizioni) che ha portato il Distretto Rurale a un confronto e crescita reciproca con alcune cooperative agricole femminili del Libano, il progetto St.Or.I.E, permette al Distretto Barbagia di rivolgere la propria attenzione verso i giovani neet e il loro grande potenziale all’interno del territorio. “Perché per quanto i territori della Sardegna centrale possano essere considerati svantaggiati – spiega Efisio Arbau, presidente del Distretto Rurale Barbagia -, è necessario considerare che vi abitano persone che credono fermamente nelle sue potenzialità. Dato questo dimostrato da 150 aziende che, unica realtà attiva in Sardegna, si sono unite nella Fondazione Distretto Agroalimentare della Barbagia. Queste aziende credono nel potenziale dei propri giovani, e su di essi vogliono investire. La formazione, anche per il tramite di metodologie alternative, può essere il mezzo per fare di questi giovani non solo i protagonisti ciascuno del proprio futuro, ma protagonisti del futuro del loro territorio”. (segue) (Rsc)