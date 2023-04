Sardegna: Distretto rurale Barbagia investe sui giovani con innovativi percorsi di apprendimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È con questa visioneche è stato studiato il progetto che conta al suo interno della possibilità di vivere una esperienza formativa nuova: la realizzazione di alcuni edu larp, ossia degli educational live action role-playing. Dei giochi di ruolo interamente pensati dai ragazzi, che verteranno su situazioni o tematiche dei due territori. “Giochi di ruolo, da costruire tramite il perfezionamento della lingua – spiega Gabriella Longu dello Studio L&P - lo studio dei luoghi, della storia locale, della economia e delle sue articolazioni. Non sappiamo cosa vorranno sperimentare i dieci giovani che saranno selezionati in Barbagia ma siamo sicuri che questo percorso darà loro spunti importanti sui quali lavorare per il loro futuro”. I laboratori con i giovani e i momenti formativi si realizzeranno a Sarule, presso Polo culturale Don Piu e a breve verrà dato l’avviso per la selezione dei ragazzi. Info su http://www.distrettoruralebarbagia.it. (Rsc)