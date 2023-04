America Latina: Tajani, la regione rappresenta una priorità per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’America Latina rappresenta una priorità per l’Italia, la quale desidera rafforzare i rapporti. Lo ha affermato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in una conferenza stampa all’Associazione della Stampa Estera in Italia. “L’Italia vuole essere presente in America Latina. Ritengo fondamentale la collaborazione con quei Paesi, che rivestono una grande importanza, anche vista la presenza italiana”, ha continuato il ministro, facendo riferimento alla necessità di collaborare, eventualmente insieme alla Spagna, a livello sia politico sia commerciale.(Res)