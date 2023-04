Russia: Cremlino, adesione di Finlandia alla Nato minaccia nostra sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca considera l'adesione della Finlandia alla Nato una violazione della sua sicurezza. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, parlando ad una conferenza stampa. "Il Cremlino ritiene che questo sia un altro aggravamento della situazione. L'espansione della Nato è una violazione della nostra sicurezza e degli interessi nazionali della Russia", ha affermato Peskov, aggiungendo che questo passo costringe la Russia a prendere contromisure per garantire la propria sicurezza. "La situazione con la Finlandia, ovviamente, è radicalmente diversa da quella con l'Ucraina, perché, in primo luogo, la Finlandia non ha mai avuto retorica anti-russa e non abbiamo avuto dispute con la Finlandia. Con l'Ucraina, la situazione è opposta e potenzialmente molto più pericolosa", ha osservato Peskov. (Rum)