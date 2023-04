Milano: cercano di rubare borsa in stazione centrale, polizia arresta due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato scorso, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini marocchini di 27 e 31 anni, pluripregiudicati, per furto aggravato in concorso. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione di Milano Centrale hanno notato i due, all'esterno della stazione, che si sono avvicinati ad una famiglia di turisti mentre stavano scaricando i bagagli dall'auto e, approfittando di un attimo di distrazione, si sono impossessati di una borsetta a tracolla incustodita. I poliziotti, che hanno assistito alla scena, li hanno bloccati prima che potessero scappare e restituendo quanto rubato ai legittimi proprietari. (Com)