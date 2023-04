Imprese: Spada (Assolombarda), fondamentale costruire progetti sostenibili e moderni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura d'impresa e la cultura inclusiva "sono fattori fondamentali. Oggi ci troviamo davanti a sfide diverse, dobbiamo avere una capacità di costruire progetti sostenibili e moderni". Lo ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, all'inaugurazione "Pavia Capitale della Cultura d'Impresa 2023", in corso nell'Aula Magna dell'Università di Pavia. "Per essere nel cuore dell'Europa - ha proseguito Spada - dobbiamo essere con lo sguardo in avanti interpretando le esigenze attraverso riforme che velocizzino i processi. L'Europa deve rimanere legata alle sue radici manifatturiere, dobbiamo mantenere la nostra forte capacità trasformatrice e renderci conto delle filiere che abbiamo, vivendo in un mondo fatto di aziende di ogni tipo, dalle micro alle grandi, che costituiscono un cocktail fantastico", ha concluso Spada. (Rem)