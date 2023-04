Nato: Kuleba, felici adesione Finlandia, ingresso Ucraina garantirebbe sicurezza euroatlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eventuale e futuro ingresso dell'Ucraina nella Nato garantirebbe ulteriore sicurezza della zona euroatlantica. Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un punto stampa congiunto con il segretario dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, alla riunione dei ministri degli Esteri Nato di Bruxelles. "Penso che oggi siamo tutti felici per la Finlandia. Rappresenta il chiaro messaggio che è arrivato il momento di rivedere tutte le strategie e tutte le percezioni. E non c'è soluzione migliore per garantire la sicurezza euroatlantica nel suo complesso di un'eventuale adesione dell'Ucraina alla Nato" (Beb)