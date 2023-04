Iran: Tajani, speriamo che Teheran ascolti l’appello su libertà e fine delle pene capitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran e l’Italia sono Paesi legati da una “tradizionale amicizia” ma Teheran “non ha ascoltato il nostro appello di fermare la repressione contro giovani, donne e studenti”. Lo ha affermato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in una conferenza stampa all’Associazione della Stampa Estera in Italia, dichiarando che “la pena di morte è una linea rossa che non può essere superata”. “Il governo (italiano) ha condannato quanto accaduto in Iran. Avevano iniziato bene con la liberazione della giovane italiana Alessia Piperno, ma è stata solo un’eccezione”, ha proseguito Tajani, aggiungendo: “Speriamo che l’Iran ascolti il nostro appello”, ponendo fine alle esecuzioni capitali e dando maggiori libertà.(Res)