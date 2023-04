Pasqua: Enit, vacanze più lunghe, in arrivo 142 mila stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno almeno sette le notti dei visitatori stranieri che giungono in Italia per la settimana della Pasqua. Le prenotazioni aeree internazionali verso l'Italia sono a quota 141 mila dal 9 al 15 aprile 2023, con un aumento del 29 per cento sul periodo analogo del 2022 (dal 17 al 23 aprile). Tornano anche gli americani: secondo Enit su dati Forwardkeys al momento, le prenotazioni degli statunitensi sono pari a 35.750 e segnano una crescita del +50 per cento circa rispetto all'anno scorso rappresentando il 25,4 per cento sul totale estero. Sul podio delle città preferite oltre la Capitale e Milano ci sono Venezia, Napoli, Firenze e Bologna. Previsti a Roma oltre 64 mila arrivi aeroportuali internazionali (+47 per cento sul 2022), il 45,4 per cento del totale. Segue Milano con circa 27 mila prenotazioni (il 19,1 per cento) ed un aumento del +72,2 per cento, il più alto rispetto alle altre destinazioni. Si sceglie il viaggio in economy a cui è riconducibile l'84 per cento del volume totale e di prenotare direttamente presso la compagnia aerea (54,7 per cento del totale). Si viaggia prettamente in coppia: il 41,8 per cento delle prenotazioni aeroportuali internazionali è attribuibile a 2 passeggeri. (segue) (Com)