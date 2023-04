Pasqua: Enit, vacanze più lunghe, in arrivo 142 mila stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel confronto con i principali competitor l'Italia esce a testa alta, con i soli volumi spagnoli leggermente più elevati del Bel Paese: circa 186 mila prenotazioni aeree dall'estero, 45 mila in più rispetto all'Italia. Verso la Francia le prenotazioni internazionali sono 129 mila, ma con un incremento leggermente più alto (+33,2 per cento vs. Italia +29 per cento, Spagna +18,7 per cento). Per la Grecia si contano circa 55 mila prenotazioni estere (+4,9 per cento), abbastanza in linea con il risultato dell'anno scorso. "L'Italia si conferma tra le mete europee preferite per le vacanze pasquali, siamo secondi solo alla Spagna. L'amore verso la nostra Nazione non è più solo locale, i dati ci dicono che oltre 35 mila prenotazioni vengono dagli Stati Uniti, uno dei target più importanti per il turismo italiano in termini di spesa. Questa è la dimostrazione che stiamo lavorando bene ma che dobbiamo e possiamo fare ancora di più anche perché la vera sfida è destagionalizzare per avere turismo tutto l'anno. Ed è su questo che lavoreremo nei prossimi mesi", commenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. "L'Italia è quanto mai carica di nuove energie imprenditoriali e attrattive e questo polarizza l'attenzione e l'interesse del mercato turistico nazionale e internazionale. Un bel feedback dell'operato di promozione dell'incoming messo a punto da Enit che valorizza e fa conoscere l'Italia nei principali hub e appuntamenti mondiali", dichiara Ivana Jelinic presidente e Ad di Enit. (Com)