Milano; Sala incontra sindaco di Messina, parlato dei problemi urbanistici in comune

- Il sindaco di Messina "l'ho visto stamattina, abbiamo parlato un po' dei problemi urbanistici che abbiamo in comune. Anche Messina ha un piano di rigenerazione urbana come il nostro, ovviamente su scale diverse. Non era tanto sul Pnrr quanto più sull'idea dello sviluppo futuro della città. Ovvio che Milano ha esperienza e qualcosa da insegnare ce l'ha, ma anche qualcosa da imparare da Messina. Ho promesso al sindaco, compatibilmente con la mia agenda, di fare un salto con i miei là. Questo scambio mi sembra proficuo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del centenario dell'Università degli Studi di Milano, nella sede di via Festa del Perdono, commentando con i cronisti l'incontro con il sindaco di Messina, Federico Basile. E alla domanda su cosa abbia imparato Milano da Messina ha risposto "il tema del turismo può essere qualcosa. Il tema della protezione dei prodotti tipici locali può essere un'altra cosa. A volte bisogna guardare anche una dimensione più piccola che magari ha una creatività - ha concluso Sala - quello che Messina può imparare da noi è che sul piano di sviluppo urbanistico abbiamo fatto un grande lavoro in questi anni". (Rem)