G20: India, gruppo di lavoro transizione energetica discute di tecnologie e finanziamenti (3)

- A margine si sono tenuti tre seminari: “Idrogeno verde: l’avanzamento dei percorsi a zero emissioni”; “Diversificare le catene del valore dell’energia rinnovabile per far avanzare la transizione energetica” e “L’accelerazione del raffreddamento come fattore chiave della transizione energetica”. In una mostra è stato presentato il primo motore a idrogeno a combustione interna progettato in India. I partecipanti hanno visitato il centro finanziario e tecnologico Gift City, il monumento Dandi Kutir e il Tempio del sole di Modhera. La prima riunione si era svolta a Bangalore, nel Karnataka, dal 5 al 7 febbraio. La prossima è in programma a Mumbai, nel Maharashtra, dal 15 al 17 maggio. (Inn)