Asia centrale: Adb prevede una crescita economica media del 5 per cento nel 2023

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) prevede una crescita economica media del 5 per cento in Asia centrale nel 2023, con una lieve accelerazione l’anno prossimo. Lo si legge nell’ultimo rapporto sulle prospettive economiche del continente. In particolare, l’istituto attribuisce al Kazakhstan una crescita del Pil di 3,7 punti percentuali nell’anno in corso e del 4,1 per cento nel 2024. “La crescita ha rallentato nel 2022 in particolare a causa dell’interruzione temporanea della produzione e dell’esportazione di petrolio. L’inflazione ha accelerato a causa del deprezzamento della valuta locale, dell’interruzione delle catene di fornitura e delle misure di stimolo fiscale, ma gli alti prezzi dell’energia sul mercato globale hanno trasformato un persistente deficit delle partite correnti in un surplus. La crescita accelererà nel 2023 e nel 2024, trainata dalla ripresa dell’industria, dai servizi e dalla domanda interna”, si legge nel rapporto. L’Uzbekistan, secondo le stime dell’Adb, dovrebbe crescere del 5 per cento sia nel 2023 che il prossimo anno, soprattutto grazie ai servizi e al consumo privato, mentre rigide politiche monetarie dovrebbero ridurre l’inflazione. La crescita più imponente è attribuita al Turkmenistan (6,5 per cento nell’anno in corso, 6 per cento nel 2024), mentre l’economia del Kirghizistan dovrebbe espandersi del 4,5 e del 4 per cento e quella del Tagikistan del 5,5 e del 6,5 per cento.(Fim)