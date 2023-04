Università: Mattarella, importante circolarità interna di studenti e docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rimarcato l'importanza "di un Erasmus interno, di una circolarità interna tra studenti dei nostri atenei". Parlando da Ferrara, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022/2023 dell'Università degli Studi della città, ha aggiunto: "Sarebbe singolare che, davanti al successo crescente di Erasmus in sede europea, vi fosse una chiusura dei nostri atenei così com'è importante per le università la circolarità e il movimento dei docenti che è occasione di crescita culturale e scientifica degno" delle istituzioni universitarie, ha sottolineato. (Rin)