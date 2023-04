Carceri: Mantovano e Nordio istituiscono tavolo tecnico per migliorare applicazione legislazione su dipendenze e trattamento penitenziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta nel pomeriggio di ieri, 3 aprile, a Roma, presso la sede del dipartimento per le Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri, la riunione tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il sottosegretario al ministero della Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove ed i rappresentanti delle Comunità terapeutiche, dei Serd delle Regioni, del Gruppo Tossicologi Forensi e delle Comunità scientifiche. Presenti all'incontro anche il capo dipartimento Amministrazione penitenziaria Giovanni Russo, il capo dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità Antonio Sangermano e il capo dipartimento Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri Paolo Molinari. Nell'incontro - informa una nota - si è deciso di istituire un tavolo tecnico per approfondire e migliorare l'applicazione della legislazione esistente relativa alle dipendenze e trattamento penitenziario con particolare riferimento a una adeguata formazione del personale, una tendenziale omogeneità del modo di operare delle regioni ed anche della magistratura di sorveglianza, alla certificazione delle dipendenze già all'interno del carcere e alla raccolta dei dati più tempestivi.(Com)