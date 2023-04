Roma: incidente su via Flaminia, morto militante Pd Calogero Palmeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 72 anni, Calogero Palmeri, militante e attivista del Pd, è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto al km 14 della via Flaminia a Roma. La vittima viaggiava in sella ad uno scooter quando, per una dinamica ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, si è scontrato con un furgone. Inutile ogni tentativo di soccorso, l'uomo è morto sul posto. Il conducente del furgone è stato portato al Sant'Andrea per accertamenti. (Rer)