Algeria-Italia: scambi commerciali al livello record di 20 miliardi di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, ha rivelato che gli scambi commerciali tra l'Algeria e l'Italia hano raggiunto il livello record di 20 miliardi di euro nel 2022, rispetto agli 8 miliardi dell'anno precedente. L'ha dichiarato il diplomatico in un'intervista concessa all'emittente televisiva algerina "Économique", affermando che l'Italia è diventata il primo partner commerciale del Paese in tutta l'Africa e il Medio Oriente. Secondo i dati ricevuti dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), Pugliese ha riferito che "il 40 per cento del consumo italiano di gas viene dall'Algeria", aggiungendo che quest'ultima "è venuta in nostro soccorso quando ci siamo trovati in difficoltà dopo la crisi in Ucraina". L'ambasciatore ha sottolineato che la bilancia commerciale è a favore dell'Algeria, con le sue considerevoli esportazioni di gas verso l'Italia. Mentre le esportazioni italiane verso il Paese africano, a suo dire, sarebbero relativamente basse. L'ambasciatore ha quindi chiesto un aumento delle esportazioni italiane verso l'Algeria per bilanciare gli scambi commerciali tra i due Paesi. Pugliese ha anche sottolineato l'importanza degli investimenti italiani in Algeria, che hanno raggiunto i 10 miliardi di euro nel 2021. Questi investimenti sono concentrati nei settori di energia, lavori pubblici, difesa e industria automobilistica, ma "l'interesse delle imprese italiane cresce anche verso settori come l'agroalimentare, il biomedico e il digitale", ha sottolineato Pugliese. (segue) (Ala)