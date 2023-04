Algeria-Italia: scambi commerciali al livello record di 20 miliardi di euro nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito del rafforzamento degli scambi economici, l'ambasciatore ha anche ricordato l'ipotesi di un nuovo gasdotto che mira a collegare direttamente l'Algeria all'Italia. Durante la visita in Algeria di gennaio scorso della presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, sono stati firmati gli accordi tra la società italiana Eni e la società algerina Sonatrach relativi ad uno studio congiunto per determinare se questo progetto è fattibile o meno. Secondo l'ambasciatore, è possibile che questo progetto sia nell'interesse dell'Unione Europea, tanto più che "il gasdotto non sarà utilizzato solo per il trasporto del gas, ma anche dell'idrogeno verde, dell'ammoniaca e dell'elettricità". Inoltre, Sonatrach ed Eni hanno annunciato degli investimenti nella decarbonizzazione per ridurre le emissioni di gas serra. "Sono passi importanti nella transizione verso un'economia più verde e sostenibile", ha affermato Pugliese. Quest'anno ricorre anche il 40esimo anniversario della realizzazione del gasdotto Enrico Mattei, che collega l'Italia all'Algeria e che ha rafforzato le relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi. Oltre alla cooperazione economica, l'ambasciatore italiano ha evidenziato l'importanza della cooperazione culturale e linguistica tra i due Paesi, rivelando che in Algeria ci sono 200 aziende italiane. "Un'opportunità per chi parla italiano", secondo l'ambasciatore. (Ala)