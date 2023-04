Roma: Casu (Pd), dolore per la morte di Calogero Palmieri, resterà nei nostri cuori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un sentito ringraziamento a tutta la redazione di Agenzia Nova per l'impegno quotidiano e per il grande lavoro svolto e per l'eccellente servizio offerto" Andrea Casu

Segretario del Partito Democratico di Roma

21 luglio 2021

- La tragica morte di Calogero Palmeri colpisce tutta la comunità del Partito democratico di Roma, perdiamo un militante esemplare sempre attivo e presente che resterà per sempre nei nostri cuori. In queste ore di profondo dolore ci stringiamo con affetto ai suoi cari insieme a tutte le democratiche e i democratici di San Basilio e del IV Municipio. Così il deputato democratico Andrea Casu per la morte di Calogero Palmieri, militante democratico, travolto ieri da un furgone sulla via Flaminia. (Com)