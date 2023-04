Politiche giovanili: presentato alla Camera protocollo Anci-Luiss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e Luiss Guido Carli hanno firmato oggi alla Camera dei deputati il Protocollo d'intesa per promuovere iniziative volte al sostegno dell'imprenditoria giovanile e rafforzare le competenze dei Comuni nella definizione delle politiche per le giovani generazioni. E' quanto si legge in una nota. "In questi ultimi anni l'impegno di Anci per l'attuazione di progetti rivolti alle politiche giovanili sui territori si è andato progressivamente ampliando, raggiungendo un totale di oltre 600 progetti, di cui 570 gestiti direttamente da Comuni. Ritengo sia fondamentale avviare questo processo congiunto di rilevazione e analisi degli impatti che abbiamo prodotto, affinché le politiche pubbliche possano essere orientate verso i bisogni e gli ambiti che i giovani sui territori ci manifestano, a partire dall'orientamento e dalla formazione, e affinché i comuni possano incrementare la propria capacità di programmazione", ha detto il vicepresidente vicario Anci, Roberto Pella, intervenendo a Montecitorio alla conferenza stampa di presentazione del protocollo siglato da Anci e Luiss sulle politiche giovanili. A illustrare l'accordo, insieme a Pella, il presidente della Luiss e Luiss school of government, Vincenzo Boccia, che da parte sua ha affermato: "Questo accordo, che consolida il rapporto tra la nostra Scuola e l'Anci, rafforza le attività congiunte di ricerca e didattica che hanno come focus le politiche giovanili nel nostro Paese. E' fondamentale, infatti, avere un quadro chiaro anche delle misure e delle iniziative avviate da parte dei Comuni e degli enti locali, per definire il giusto mix di soluzioni volte ad affrontare, in una visione integrata, il problema dei "divari" economici, sociali e generazionali. L'Italia ha bisogno di politiche che guardino ai giovani sia in una logica di sistema sia con policy 'a misura di territorio', per poter generare un impatto positivo nelle diverse realtà locali".