Politiche giovanili: presentato alla Camera protocollo Anci-Luiss (2)

- Il vicesegretario generale dell’Anci, Antonella Galdi, ha ricordato come "da anni, ormai, l’Anci è impegnata a promuovere iniziative e progetti per favorire la partecipazione attiva dei giovani all’impegno politico in ambito locale. Le nuove generazioni hanno bisogno di formazione e di stimoli, quelli che cerchiamo di dare attraverso Publica, la scuola Anci per i giovani amministratori. Altrettanto importanti sono però le sinergie con enti, associazioni e mondo accademico, come l’accordo che oggi sigliamo con la Luiss, voluto fortemente da Anci per stimolare percorsi formativi innovativi capaci di coniugare le esigenze e le potenzialità dei territori alle strategie di sviluppo nazionale e internazionale". Per Giovanni Orsina, dean della Luiss school of government, "dotarsi di strumenti affidabili per valutare le politiche giovanili è oggi una priorità per l’Italia: una premessa indispensabile all’aggiornamento e al perfezionamento delle politiche pubbliche finalizzate al superamento del divario generazionale. La Luiss school of government è onorata che l’Anci l’abbia voluta scegliere, per le sue competenze, come compagna di questo viaggio". (Com)