Imprese: Fontana, Pavia ha avuto la capacità di rilanciarsi, è un riferimento territoriale

- È una grande soddisfazione essere a Pavia per festeggiare questo riconoscimento. Ribadisco ancora una volta che il passato di Pavia sembrava perso, ma ora sta tornando con forza. Pavia ha avuto la capacità di rilanciarsi ricominciando a essere un riferimento territoriale, un modello invincibile a livello nazionale. È una città che rappresenta il modello Lombardia, perché qui esalta la collaborazione tra pubblico e privato: si tratta di un esempio imbattibile quando funziona come accade in questa regione". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell'inaugurazione "Pavia Capitale della Cultura d'Impresa 2023", in corso nell'Aula Magna dell'Università di Pavia. "A Pavia abbiamo una storica, importante e capacissima università - ha proseguito Fontana - ma anche degli ospedali che sono un punto di riferimento per la cura e per la ricerca. Inoltre, la ritrovata capacità di collaborare tra tutte le parti del territorio, la Lomellina e il Pavese, non può che che portare a grandi risultati: lo dimostrano il polo tecnologico, le start Up di giovani che hanno iniziato a formarsi in questo territorio. Tutta la Lombardia deve diventare una grande smart Land". Fontana infine ha evidenziato che "stiamo sicuramente vivendo un momento storico ed economico complicato, ma sta in noi intercettare e interpretare quello che è necessario fare per realizzare i nostri sogni. In questo territorio, con la presenza di tutte le istituzioni, si può guardare con ottimismo. Pavia e il pavese torneranno a essere un modello di sviluppo e un punto di riferimento per tutta l'Italia". (Rem)