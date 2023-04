Bielorussia-Russia: Lukashenko, rafforzare cooperazione con servizi segreti di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia intende rafforzare la cooperazione con i servizi segreti russi. Lo ha detto il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, nel corso di un incontro con il Servizio di intelligence internazionale russo (Svr), Sergej Naryshkin, a Minsk. "Abbiamo molto lavoro da fare, ma voglio assicurarla che siamo assolutamente aperti alla collaborazione. La ringraziamo per le informazioni che ci fornisce", ha detto Lukashenko a Naryshkin. "Penso che ci aspetti una cooperazione più stretta nel futuro e lei può contare su di noi in quelle aree in cui possiamo fare qualcosa", ha aggiunto il capo dello Stato bielorusso. (Rum)