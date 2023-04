Pnrr: Fontana, chi non è in grado di realizzare dovrebbe passare la mano a chi lo sa fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi del Pnrr che dovessero rimanere inutilizzati dovrebbero essere lasciati a chi è in grado di utilizzarli. Lo ha dichiarato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione di "Pavia capitale della cultura d'impresa 2023". “Credo che si debba cercare di portare avanti tutto quello che si è in grado di portare avanti - ha spiegato - e chi non è in grado di fare o di realizzare dovrebbe passare la mano a chi è in grado di farlo". "Credo che la Lombardia abbia dimostrato in tutti questi anni, anche con i fondi europei, di essere sempre in grado di saperli spendere tutti", ha concluso. (Rem)