Pnrr: Cattaneo (FI), si valuti uso fondi come strumento finanziario

- Con il Pnrr "ci siamo posti degli obiettivi di interesse pubblico, ma non deve essere necessariamente lo Stato a perseguirli, può farlo anche il privato. E aggiungo: perché non utilizzare i fondi del Recovery Plan come strumento finanziario? Per esempio, con i soldi del Pnrr si può dare alle banche la possibilità di finanziare i privati". Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, in un'intervista a "Libero". "Che ci fosse un problema di tempi lo si sapeva già dalla passata legislatura. Adesso tocca a noi rispettare le scadenze, spendere i soldi e farlo bene", aggiunge il parlamentare, secondo cui lo si può fare "anzitutto con la revisione del Codice degli appalti. Salvini è stato molto coraggioso. Così come lo è stato nel rilancio di una infrastruttura strategica come il ponte sullo Stretto. E' un testo che permette di riaprire i cantieri. Ho fatto il sindaco, so quanto era difficile con le norme precedenti far partire le opere. Con le novità in arrivo ci saranno assegnazioni più semplici, tempi più rapidi, meno contenziosi". Sulle perplessità espresse dall'Anac sul Codice degli appalti, Cattaneo conclude: "Se non vogliamo la burocrazia, bisogna fidarsi dei sindaci e degli imprenditori". (Rin)