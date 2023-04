Svizzera: scuse del presidente di Credit Suisse agli azionisti, non abbiamo arginato perdita di fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Credit Suisse, Axel Lehmann, ha chiesto scusa agli azionisti per non essere riuscito ad arginare la perdita di fiducia nella banca, di cui è stata decisa l’acquisizione da parte di Ubs. “Non siamo riusciti a frenare l’impatto degli scandali ereditati e a contrastare i titoli negativi con fatti positivi”, ha ammesso Lehmann in un discorso preparato per il meeting annuale con gli azionisti a Zurigo. Alla fine, ha continuato l’Ad, “la banca non ha potuto essere salvata”. (Geb)