Ue: Eurostat, prezzi alla produzione industriale in diminuzione a febbraio, calo dell'1,3 per cento per l'Italia (2)

- I maggiori cali mensili sono stati registrati in Bulgaria (-7,9 per cento), Grecia (-3,3 per cento) e Belgio (3,2 per cento), mentre i maggiori aumenti sono stati osservati in Slovacchia (+11,5 per cento), Slovenia (+2,7 per cento) e Portogallo (+2,5 per cento). L'Italia ha fatto registrare un decremento dell'1,3 per cento dopo il calo del 9,9 per cento di gennaio. Rispetto a febbraio 2022, in area euro i dati mostrano un aumento del 17,4 per cento nel settore dell'energia, del 15,2 per cento per i beni di consumo non durevoli, del 9,3 per cento per i beni intermedi, dell'8,7 per cento per i beni di consumo durevoli e del 7,3 per cento per i beni strumentali. I prezzi dell'industria totale, esclusa l'energia, sono aumentati del 10,2 per cento. In Ue, sempre su base annuale, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati del 20,1 per cento nel settore energetico, del 16,0 per cento per i beni di consumo non durevoli e del 9,7 per cento per i beni intermedi, dell'8,8 per cento per i beni di consumo durevoli e del 7,6 per cento per i beni strumentali. I prezzi dell'industria totale, esclusa l'energia, sono aumentati del 10,6 per cento. I prezzi alla produzione industriale sono aumentati in tutti gli Stati membri, con i maggiori incrementi annuali registrati in Ungheria (+56,1 per cento), Lettonia (+37,4 per cento) e Slovacchia (+33,8 per cento). Per l'Italia il dato mostra un incremento del 10 per cento su base annuale. (Beb)