Pnrr: Molinari (Lega), ho detto una cosa in linea con Meloni e Fitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Dalla politica all'economia, dagli esteri alla difesa, le redazioni di Agenzia Nova si sono sempre distinte per professionalità, approfondimento e neutralità" Riccardo Molinari

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier alla Camera dei Deputati

22 luglio 2021

- "Io ho detto una cosa assolutamente in linea con quello che dicono Meloni e Fitto. E' un ragionamento logico. Proviamo a seguire. Allora Fitto dice: entro il 2026 alcuni progetti non riusciamo a finirli, meglio parlarne subito che aspettare. Ok? Come si risolve il problema? Ci sono due vie. O si ricontratta in Europa il Pnrr, e quindi si destinano quei fondi ad altro. Oppure, se non ci si riesce, piuttosto che spenderli male meglio non spenderli. E' un ragionamento assolutamente logico. Se la Meloni dice: riusciremo a spenderli e riusciremo a ricontrattare, evviva. Stappiamo lo spumante". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ad "Agorà", su Rai3, in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rin)