Sud Sudan: Consiglio Onu diritti umani proroga mandato esperti nel Paese

- Il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha prorogato il mandato dei relatori speciali operativi in Sud Sudan per monitorare e denunciare gli abusi inflitti ai cittadini del Paese. Le diverse risoluzioni, riferisce in una nota l'Onu, riguardano il relatore speciale sulla tortura ed altri trattamenti o pene ritenuti crudeli, inumani o degradanti; il relatore speciale per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione; l'esperto indipendente sugli effetti del debito estero e altri obblighi finanziari internazionali connessi - in particolare dei diritti economici, sociali e culturali -; ed il relatore Speciale sui diritti umani dei migranti. In tutti i casi il mandato è stato prolungato di tre anni, salvo nel caso del rinnovo dei tre commissari per i diritti umani, confermati nelle loro funzioni per il periodo di un anno. La risoluzione è stata l'unica sottoposta al voto ed è stata adottata con 19 voti favorevoli, 9 contrari e 19 astensioni. (segue) (Res)