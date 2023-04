Sud Sudan: Consiglio Onu diritti umani proroga mandato esperti nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del dibattito, ieri gli esperti delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno accusato alti funzionari governativi e ufficiali militari nel Sud Sudan di aver commesso gravi abusi, inclusi attacchi diffusi contro civili, uccisioni e stupri. Un nuovo rapporto pubblicato oggi dall'Ufficio Onu per i diritti umani (Ohchr) afferma che le autorità di Giuba continuano a venir meno al proprio dovere di proteggere i civili e di garantire la responsabilità per le violazioni. Nel mirino degli esperti ci sono, in particolare, il governatore dello Stato di Unità, Joseph Monytuil, e il tenente generale Thoi Chany Reat dell'esercito sud sudanese, accusati di esecuzioni extragiudiziali autorizzate dallo Stato e compiute lo scorso agosto. Entrambi negano le accuse. Il rapporto afferma inoltre che la violenza sessuale contro donne e ragazze rimane sistematica in Sud Sudan e denuncia la diffusa impunità per crimini gravi. (Res)