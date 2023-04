Francia: nuovo sciopero dei netturbini di Parigi contro riforma pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt) ha presentato un nuovo preavviso di sciopero dei netturbini di Parigi che comincerà il 13 aprile per protestare contro la riforma delle pensioni. Lo riferiscono i media francesi. La data è stata fissata alla vigilia del responso del Consiglio costituzionale, che potrebbe dare il via libera definitivo alla riforma dopo l'approvazione in Parlamento, ottenuta evitando il voto grazie al ricorso all'articolo 49.3 della Costituzione. Nelle scorse settimane la mobilitazione dei netturbini nella capitale aveva comportato fino a 10 mila tonnellate di spazzatura accumulata nelle strade. (Frp)