Torino: alla direzione del Salone vince la mediazione, ma ad esultare è soltanto il centrodestra

- Chi ha fatto per primo il nome di Annalena Benini? E le richieste del ministero della Cultura sulle nomine? Sono numerosi gli interrogativi rimasti irrisolti nella conferenza stampa lampo che ha portato alla ribalta il nome di Benini come nuova direttrice del Salone del libro di Torino, dopo mesi turbolenti fatti di polemiche e incidenti di percorso. Quel che è certo è che di fronte ad una scelta presentata come 'di mediazione', ad esultare è soltanto il centrodestra e in particolare Fratelli d'Italia. I commenti entusiasti per la nuova direttrice della kermesse Torinese arrivano tutti dal partito guidato da Giorgia Meloni. "La nomina di Annalena Benini quale nuovo direttore del Salone del Libro è la sconfitta di chi voleva ancora una volta imporre un pasdaran di sinistra", ha affermato la deputata di Fd'I Augusta Montaruli. (segue) (Rpi)