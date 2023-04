Torino: alla direzione del Salone vince la mediazione, ma ad esultare è soltanto il centrodestra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre, il presidente della commissione Cultura e deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone ha definito Benini come "una scelta di pregio per la direzione del Salone del Libro. Ebbi già il piacere di premiarla al Premio delle donne al Tempio di Adriano". Una posizione condivisa anche dal ministro della Cultura Sangiuliano: "Annalena Benini è un'ottima scelta, una persona colta e di valore che saprà certamente fare bene". A guardare le reazioni, l'ennesima operazione Cirio-Lo Russo potrebbe sembrare una scelta spinta dal presidente del Piemonte e accettata dal sindaco di Torino, in modo simile a come è già avvenuto recentemente con la posizione del nuovo ospedale Maria Vittoria. (Rpi)