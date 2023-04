Georgia: direttore intelligence russa, Occidente costringe Tbilisi a entrare in conflitto con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente sta costringendo la Georgia a entrare in un conflitto militare con la Russia, convincendo Tbilisi che ora è un buon momento per riprendere il controllo dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud. E' quanto sostenuto dal direttore del Servizio di intelligence internazionale russo (Svr), Sergej Naryshkin. "Vediamo tentativi persistenti da parte di Washington, Bruxelles, Londra e altre capitali occidentali per convincere la leadership georgiana ad aprire un cosiddetto secondo fronte. Convincono la leadership georgiana che ora è il momento giusto in cui è possibile riprendere il controllo dei territori dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud", ha detto Naryshkin a Minsk, in un incontro con il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko. (Rum)