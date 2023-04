Fvg: Spagnol eletto sindaco di Sacile con il 70 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun ballottaggio a Sacile, in provincia di Pordenone. Nell’unico Comune al voto, oltre a Udine, con più di 15 mila abitanti viene riconfermato al primo turno il primo cittadino uscente, Carlo Spagnol, del centrodestra, che arriva al 70,8 per cento dei voti. Patrizia de Col del Partito democratico si ferma al 15,1 per cento, Anna Piemontese della lista "Laboratorio 33077" è arrivata al 7,7 per cento, Giampaolo Grolla del Polo Liberale Riformista al 3,6 e Mario Modolo di Libera-Sociale al 2,6. (Frt)