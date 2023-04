Pd: Serracchiani, si devono tentare tutte le alleanze se si vuol vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il centrosinistra "ha un Pd che non può essere sufficiente ad un campo largo del centrosinistra. E, quindi, dobbiamo cercare di fare alleanze. Alle Amministrative le faremo con le civiche, come sempre abbiamo fatto. Speriamo di riuscire a farlo con il Movimento cinque stelle e, aggiungo, anche con il Terzo polo. Credo che si debbano tentare tutte le alleanze, se si vuol vincere. E' chiaro che da soli non si può vincere". Lo ha detto la deputata del Partito democratico, Debora Serracchiani, ad "Agorà", su Rai3, sulle alleanze per le prossime Amministrative.(Rin)