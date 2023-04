Spagna: ministro Garzon, Sumar è spazio di ricongiungimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore federale di Sinistra Unita (Iu) e ministro dei Consumi spagnolo, Alberto Garzon, ha definito la piattaforma Sumar della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, come uno "spazio di ricongiungimento". In un'intervista a "Radiocable", Garzon ha chiesto responsabilità a "tutti" ma "soprattutto ai leader" di Unidas Podemos che lo scorso fine settimana hanno disertato l'evento di Madrid durante il quale Diaz ha lanciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza del governo. Garzon ha descritto Sumar come lo strumento "più appropriato" per porre fine alla possibilità che la destra e l'estrema destra possano governare la Spagna per procedere verso l'estensione dei diritti civili, lavorativi, economici e sociali. A questo proposito il coordinatore di Iu ha definito Sumar non come un partito politico ma uno "spazio di riunione" in cui "non ci sono tutte le forze politiche che dovrebbero esserci", riferendosi ad Unidas Podemos. Tuttavia, per Garzon, l'accordo tra Podemos e Sumar è ancora "possibile" e spera che "avvenga il prima possibile" senza che nessuno abbandoni "né le proprie idee né le proprie sigle".(Spm)