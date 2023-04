Germania: “Wdr”, il governo prepara espulsione diplomatici russi sospettati di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale sta preparando l'espulsione dalla Germania di diplomatici russi sospettati di spionaggio. Allo stesso tempo, l'esecutivo tedesco intende richiamare dalla Russia propri rappresentanti, anticipando la ritorsione di Mosca. È quanto le emittenti radiotelevisive “Wdr” e “Ndr” hanno appreso da fonti dell'apparato di sicurezza della Germania. Ad aprile scorso, il ministero degli Esteri tedesco dichiarò persona non grata 40 diplomatici dell'ambasciata russa a Berlino, ritenuti agenti dell'intelligence russa. La mossa, attuata in coordinamento con altri Stati membri a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, portò all'espulsione di circa 400 rappresentanti di Mosca dall'Ue. Ora, data la guerra in Ucraina, il Cremlino ha urgente bisogno di informazioni, quindi sta aumentando l'attività di spionaggio con “più pressione” sui propri agenti all'estero affinché producano risultati. Le spie russe sono “sempre più disposte a correre dei rischi, commettendo errori sempre più spesso”. (segue) (Geb)