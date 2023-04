Germania: “Wdr”, il governo prepara espulsione diplomatici russi sospettati di spionaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, tra arresti e condanne al carcere, la Germania sta sfoltendo i ranghi dei collaboratori tedeschi dell'intelligence russa. A contribuire a questo successo è la fretta con cui paiono agire i servizi segreti del Cremlino, un “approccio deciso” che spesso si rivela controproducente. Gli informatori infiltrati nelle autorità tedesche non vengono “coltivati”, ma sono spinti ad agire rapidamente, aumentando il rischio di essere scoperti. Sebbene sia sospettato di essere una spia, presso l'ambasciata russa a Berlino rimane l'addetto alla difesa, il generale di divisione Sergej Chukrov. Come per i direttori dei centri dell'intelligence presso le rappresentanze di altri Paesi, le autorità della sicurezza tedesche attribuiscono notevole importanza a questo canale di comunicazione. Interpellato da “Wdr” e “Ndr”, il ministero degli Esteri della Germania non ha negato che sta preparando l'espulsione di altri diplomatici russi, limitandosi ad affermare che tale provvedimento “non è attualmente previsto”. (Geb)